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Reuters: НАТО работает над новым механизмом поставок оружия Украине

Киев должен определить приоритетность необходимых ему вооружений партиями по $500 млн.

Источник: Аргументы и факты

Страны НАТО во главе с США разрабатывают новую схему военных поставок, которая предполагает централизованные закупки американского вооружения в интересах Украины.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на инсайдеров.

Согласно информации источников, Киев будет формировать списки приоритетных потребностей в вооружении, разбивая их на блоки по 500 миллионов долларов. Затем участники альянса совместно с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте будут определять, какие страны профинансируют ту или иную партию. Предполагается, что благодаря этой системе Украина сможет получить американское оружие на сумму до 10 миллиардов долларов.

По словам одного из собеседников агентства, такой механизм поможет ускорить поставки, позволяя европейским странам миновать сложные бюрократические процессы. В рамках обсуждений рассматривается как минимум одна такая партия вооружений.

Ранее Германия передала Киеву три зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot и в настоящее время обсуждает с США вопрос дальнейших поставок и восполнения своих арсеналов.

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