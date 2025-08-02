Reuters: НАТО работает над новым механизмом поставок оружия Украине

Согласно информации источников, Киев будет формировать списки приоритетных потребностей в вооружении, разбивая их на блоки по 500 миллионов долларов. Затем участники альянса совместно с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте будут определять, какие страны профинансируют ту или иную партию. Предполагается, что благодаря этой системе Украина сможет получить американское оружие на сумму до 10 миллиардов долларов.