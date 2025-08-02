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Трамп утверждает, что Индия прекратит закупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Индия прекратит закупать нефть у России.

Источник: Reuters

«Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет», — цитирует его ТАСС.

Таким образом американский лидер прокомментировал торговые переговоры Вашингтона и Нью-Дели.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 25% в отношении Индии с 1 августа.

Агентство Bloomberg также писало, что Индия отказалась закупать у США истребители F-35.

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