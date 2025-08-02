Трамп утверждает, что Индия прекратит закупать нефть у России

«Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет», — цитирует его ТАСС.
Таким образом американский лидер прокомментировал торговые переговоры Вашингтона и Нью-Дели.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 25% в отношении Индии с 1 августа.
Агентство Bloomberg также писало, что Индия отказалась закупать у США истребители F-35.
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