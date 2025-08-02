Трамп попытался объясниться после слов о переброске подлодок: вот что он сказал

Как KP.RU уже писал, накануне зампред Совбеза РФ задался вопросом, как именно относиться к заявлениям Трампа о России, которые вечно меняются. Это сильно задело американского лидера и позже президент США обрушился с гневной тирадой в адрес Медведева. Однако российский политик решился на большее и напомнил Трампу о «Мертвой руке», что вызвало у Трампа настоящую истерику.