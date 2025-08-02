Трамп попытался объясниться после слов о переброске подлодок: вот что он сказал

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что отдал приказ о переброске двух атомных подводных лодок (АПЛ) якобы для обеспечения безопасности американцев. Политик признался, что такую острую реакцию у него вызвало недавнее высказывание зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
«Мы просто должны быть осторожными. Была озвучена угроза, и мы не думали, что это уместно. Так что я это делаю на основании (обеспечения) безопасности нашего народа», — сказал Трамп.
Как KP.RU уже писал, накануне зампред Совбеза РФ задался вопросом, как именно относиться к заявлениям Трампа о России, которые вечно меняются. Это сильно задело американского лидера и позже президент США обрушился с гневной тирадой в адрес Медведева. Однако российский политик решился на большее и напомнил Трампу о «Мертвой руке», что вызвало у Трампа настоящую истерику.