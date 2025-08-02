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Трамп сделал заявление после приказа об отправке ядерных подлодок

ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его решение направить атомные подводные лодки мотивировано желанием защитить американских граждан, и что США стоит быть осторожными.

Источник: Reuters

«Нам просто нужно быть осторожными. Была озвучена угроза, и мы посчитали это недопустимым, поэтому я должен действовать с большой осторожностью. Я делаю это, исходя из соображений безопасности наших граждан. Угроза была озвучена бывшим президентом России, и мы будем защищать наших людей», — сказал Трамп журналистам.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в «соответствующие регионы» после высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

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