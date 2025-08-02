Трамп сделал заявление после приказа об отправке ядерных подлодок

«Нам просто нужно быть осторожными. Была озвучена угроза, и мы посчитали это недопустимым, поэтому я должен действовать с большой осторожностью. Я делаю это, исходя из соображений безопасности наших граждан. Угроза была озвучена бывшим президентом России, и мы будем защищать наших людей», — сказал Трамп журналистам.