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Пушков объяснил, почему Трамп не смог «обескровить» рынок нефти РФ давлением на КНР

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал провал стратегии давления на руководство Китая со стороны Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал провал стратегии давления на руководство Китая со стороны Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.

«Китай отверг требование США прекратить закупку российской нефти под угрозой вторичных санкций… Финансово обескровить Россию не получится, поскольку именно Китай является главным покупателем российской нефти», — подчеркнул Алексей Пушков.

Он добавил, что инициативу подобного давления на Народную Республику продвигала группа из 84 членов Верхней палаты американского Конгресса, которую возглавлял Линдси Грэм* (внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов).

Алексей Пушков отметил, что проект сенаторов и Президента США Дональда Трампа лишить Россию ключевого импортера углеводородов попросту «рухнул».

В свою очередь, ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале попытался разобраться, почему руководство КНР не поддалось давлению со стороны американской Администрации, однако все равно смогло достичь с ней «перемирия в торговой войне».

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