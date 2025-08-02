Трамп заявил, что слышал о решении Индии прекратить покупать нефть у России

Напомним, что 1 августа у западных берегов Индии задержались по меньшей мере четыре танкера с российской нефтью. Эти судна ожидают разрешения, поскольку Вашингтон оказывает давление на индийские власти и угрожает ввести пошлины на углеводороды из России. Информация указывает на то, что Нью-Дели начал процесс отказа от закупок российской нефти. Индийские компании уже активно ищут альтернативных поставщиков, прежде всего в Западной Африке и на Ближнем Востоке.