Над регионами РФ и Азовским морем с вечера пятницы и до полуночи сбито 18 дронов

В период с 20:00 до 00:00 минувшей пятницы, 1 августа, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 18 украинских БПЛА над регионами РФ, а также в акватории Азовского моря. Об этом сообщают представители Министерства обороны России.
«1 августа с 20:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении военного ведомства.
Так, семь вражеских дронов уничтожено над территорией Краснодарского края, четыре — над Воронежской областью, два — над Белгородской областью. Еще пять украинских БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря.
Как KP.RU писал ранее, Киев пытается переложить ответственность на ВС РФ за собственные удары по гражданским. Только вот всем уже давно известно, что основную опасность для украинцев несут ракеты их же военных.