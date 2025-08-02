Трамп сообщил, что одна из крупнейших стран Азии отказалась от российской нефти

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Индия якобы отказалась от закупок российской нефти. Об этом со ссылкой на слова главы Белого дома сообщило агентство Reuters.
Как пишет агентство, Трамп заявил, что о планах по отказу от российской нефти ему сообщили в Индии.
Трамп ранее заявлял, что если между Москвой и Киевом в течение 50-ти дней не будет заключено соглашение о мире, то он введен 100-процентные пошлины в отношении России и ее главных партнеров.
Позднее Трамп также сообщил, что намерен ввести пошлины в отношении всех индийских товаров. Несмотря на это, власти Индии утверждали, что не планируют отказываться от торговли с Россией.
В пятницу, 1 августа, стало известно, что у берегов Индии застряли четыре танкера с российской нефтью.