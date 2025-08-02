Трамп раскрыл, будет ли разговаривать с Путиным после угроз подлодками

Трамп посмотрит, что будет дальше, перед тем как думать о встрече с Путиным.
Президент США Дональд Трамп не смог однозначно ответить на вопрос, будет ли он участвовать в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время. На вопрос журналистов об встрече он ответил, что посмотрит на грядущие события.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВыяснилось, куда Трамп мог отправить атомные лодки для угрозы РФ.
«Посмотрим, что будет дальше», — ответил Трамп на вопрос журналистов. Его выступление транслировал Fox News.
В ночь на 2 августа президент США начал угрожать России отправкой ядерных подлодок. Его заявление прозвучало в контексте обострившегося конфликта с зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым. Подробнее о ссоре политиков — в материале URA.RU.