Россия указала на лицемерие Секретариата ООН

Он подчеркнул, что Москва не возражает против обсуждения украинского конфликта, но считает недопустимым его использование в интересах Запада. В качестве примера Полянский указал на пренебрежение судьбами людей, страдающих в других горячих точках мира, которые, как он считает, не получают такого внимания со стороны западных стран.