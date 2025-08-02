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Россия указала на лицемерие Секретариата ООН

Представители ООН игнорируют информацию о преступлениях Киева, ссылаясь на невозможность её проверки.

Источник: Аргументы и факты

Постпредство России при ООН обвинило сотрудников Секретариата организации в предвзятом подходе и двойных стандартах в отношении конфликта на Украине, а также осудило западные страны за использование этой темы в политических целях в Совете Безопасности.

Как отметил исполняющий обязанности постпреда Дмитрий Полянский на заседании Совбеза, представители ООН игнорируют информацию о преступлениях Киева, ссылаясь на невозможность её проверки. Подобная позиция, по мнению российского дипломата, подрывает доверие к международной организации.

Он подчеркнул, что Москва не возражает против обсуждения украинского конфликта, но считает недопустимым его использование в интересах Запада. В качестве примера Полянский указал на пренебрежение судьбами людей, страдающих в других горячих точках мира, которые, как он считает, не получают такого внимания со стороны западных стран.

Ранее сообщалось, что РФ проведёт в начале августа текущего года неформальное заседание СБ ООН по «формуле Аррии», на котором будет говориться о «курской авантюре» Киева.

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