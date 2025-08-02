Трамп принялся бряцать ядерными подлодками после ссоры с Медведевым: как отреагировали в мире

Американская медиа-организация отмечает, что заявление Трампа примечательно на фоне того, что американские подлодки, вероятно, уже находятся в водах вокруг России. «Хотя президент (Трамп) не предоставил оперативных подробностей, его упоминание о размещении атомных подводных лодок было примечательным, учитывая почти наверняка то, что в водах вокруг России уже скрывается несколько подводных лодок», — пишет Politico. Издание трактует слова президента как очередной залп в эскалации риторической войны между Трампом и Медведевым, отмечая, что оба политика склонны к резким заявлениям в публичном пространстве.