Трамп принялся бряцать ядерными подлодками после ссоры с Медведевым: как отреагировали в мире

В Пентагоне отказались раскрывать детали возможной дислокации ядерных подлодок.
Президент США Дональд Трамп 1 августа 2025 года заявил о возможности размещения американских атомных подводных лодок с ядерным вооружением в «подходящих локациях» в ответ на высказывания зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. В Пентагоне отказались раскрывать детали возможной дислокации, что вызвало широкий резонанс в ведущих зарубежных СМИ. Их реакция — в материале URA.RU.
NYT не поняла, зачем Трампу бряцание ядерным оружием.
Американская газета The New York Times отмечает, что перемещения американских атомных подлодок традиционно являются одной из самых охраняемых тайн Пентагона. Издание подчеркивает: пока невозможно определить, действительно ли Трамп готовится к передислокации стратегических сил, или же это попытка произвести политическое впечатление. Авторы напоминают, что последний раз Трамп демонстрировал «ядерные мускулы» в 2018 году, грозя КНДР, и отмечают, что в конфликте вокруг Украины он впервые открыто упомянул о ядерном арсенале США.
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Также газета отмечает, что ситуация с Россией является особой, а Дональд Трамп неоднократно акцентировал внимание на устрашающей мощи ядерного оружия, о которой, по его словам, он узнал от своего дяди — преподавателя Массачусетского технологического института.
«Не было ясно, о каких именно атомных подводных лодках говорил господин Трамп. У США есть атомные подводные лодки, предназначенные для поиска целей, но есть и гораздо более крупные атомные подводные лодки с ядерным вооружением. Их не нужно передислоцировать; они могут достигать целей на расстоянии тысяч миль», — сообщает NYT.
Politico считает, что лодки уже были скрыты в водах вокруг России.
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Американская медиа-организация отмечает, что заявление Трампа примечательно на фоне того, что американские подлодки, вероятно, уже находятся в водах вокруг России. «Хотя президент (Трамп) не предоставил оперативных подробностей, его упоминание о размещении атомных подводных лодок было примечательным, учитывая почти наверняка то, что в водах вокруг России уже скрывается несколько подводных лодок», — пишет Politico. Издание трактует слова президента как очередной залп в эскалации риторической войны между Трампом и Медведевым, отмечая, что оба политика склонны к резким заявлениям в публичном пространстве.
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Axios подметил смену позиции.
Аналитики американского портала Axios фиксируют заметную смену позиции Трампа: ранее он критиковал предшественников за «заигрывание с Третьей мировой войной», а теперь сам прибегает к угрозам применения ядерного оружия. Axios подчеркивает, что это первый публичный военный шаг Трампа по сдерживанию России после возвращения в Белый дом, и его заявление прозвучало на фоне ультиматума Москве — прекратить боевые действия на Украине или столкнуться с новыми санкциями.