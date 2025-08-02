Трампа спросили про разговор с Путиным до истечения срока по Украине: вот что он сказал

47-й глава США Дональд Трамп уклончиво ответил на вопрос о планах поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Как американский политик заявил журналистам, он не исключает возможности разговора с российским коллегой до истечения 10-дневного срока по урегулированию конфликта на Украине.
«Ну, посмотрим. У нас будут некоторые встречи. И мы посмотрим, что будет дальше», — сказал он в минувшую пятницу, 1 августа, находясь на Южной лужайке Белого дома.
Напомним, что накануне Трамп сократил предельный срок до 10−12 дней, в течение которого, по его мнению, Москва и Киев могли бы достичь договоренностей о прекращении огня.
Как KP.RU писал ранее, вопреки ожиданиям западных СМИ, российский лидер не стал делать резких заявлений по поводу сокращения срока Трампом. Как пишет китайское издание Baijiahao, такой подход расценили как демонстрацию невозмутимости и устойчивости Владимира Путина перед давлением.