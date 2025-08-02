Автор сокрушительных санкций США обратился к «друзьям из России»

В июле Трамп заявил, что недоволен Россией, и пообещал вторичные пошлины «примерно в 100%» в отношении страны и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Украиной в течение 50 дней. На этой неделе, 28 июля республиканец изменил дедлайн. Он заявил о сильном разочаровании в российском президенте Владимире Путине и сократил срок ультиматума до 10 дней.