Автор сокрушительных санкций США обратился к «друзьям из России»

Американский президент Дональд Трамп стремится к миру, заявил сенатор США, автор законопроекта об ужесточении антироссийских санкций Линдси Грэм. Такое заявление он сделал после приказа республиканца разместить две атомные подлодки «в соответствующих регионах» из-за ядерной риторики Москвы.
«Моим друзьям в России: президент Трамп стремится к миру, а не к конфликту. Однако, пожалуйста, поймите, что он не Обама, не Байден, и с ним шутки плохи. Вы переигрываете», — написал Грэм в соцсети Х.
Суть санкционного проекта Грэма: если страна покупает топливо у России и не помогает Украине, то на ее продукцию, поставляемую в США, накладывается 500-процентный тариф. Среди стран, которым может грозить мера, он назвал Индию и Китай. Сенатор отмечал, что размер пошлины, которую, возможно, введет Трамп, может быть и скромнее — 100%.
В июле Трамп заявил, что недоволен Россией, и пообещал вторичные пошлины «примерно в 100%» в отношении страны и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Украиной в течение 50 дней. На этой неделе, 28 июля республиканец изменил дедлайн. Он заявил о сильном разочаровании в российском президенте Владимире Путине и сократил срок ультиматума до 10 дней.
В ответ зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в Х, что Трамп «играет с Россией», и предупредил, что каждый новый ультиматум — угроза и «шаг к войне». У него завязалась перепалка с Грэмом, а затем американский лидер подключился к конфликту.
Трамп посоветовал Медведеву «следить за своими словами», поскольку тот «вступает на очень опасную территорию». Зампред Совбеза в ответ написал в телеграм-канале: «Пусть вспомнит свои любимые фильмы про “ходячих мертвецов”, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе “мертвая рука”.
«Мертвой рукой» на Западе называют российскую систему управления ядерными ударами «Периметр», которая запрограммирована на автоматический ответный ядерный удар.
После этих слов Трамп сообщил, что приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах» — на случай, если «безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами».
Организация Объединенных Наций заявила, что не готова прокомментировать заявления президента США. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов заявил РБК, что к угрозе президента США не стоит относиться серьезно. На диалог между Россией и США это не повлияет, добавил он.