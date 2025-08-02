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Илон Маск призвал все страны ЕС покинуть блок из-за угрозы демократии

Американский предприниматель Илон Маск выступил с неожиданным заявлением, призвав все страны Евросоюза покинуть блок. Маск считает, что ЕС разрушает демократию в Европе.

Источник: Life.ru

«Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать, на мой взгляд. Он разрушает демократию в Европе», — написал Маск, комментируя последнее решение Европейского суда.

Суд постановил, что Правительство Ирландии не имеет права использовать нехватку жилья в стране как оправдание для отказа в размещении просителей убежища.

Ранее Life.ru писал, что Илон Маск предупредил об утрате ценностей США из-за нелегальной миграции. Стоит отметить, что предприниматель регулярно критикует американскую миграционную политику.

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