Трамп заявил о готовности к использованию ядерного оружия

Ранее Дональд Трамп распорядился разместить две атомные подлодки в ответ на заявления Дмитрия Медведева, назвав их «крайне провокационными», однако подробности о направлении их переброски не раскрывал. После этого заявления резко снизился индекс Мосбиржи и выросла цена нефти Brent. Пентагон и Белый дом пока не прокомментировали ситуацию.