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Трамп заявил о готовности к использованию ядерного оружия

США должны быть готовы, когда речь заходит об использовании ядерного оружия. С таким заявлением выступил президент Дональд Трамп, комментируя свой приказ отправить ядерные подлодки в ответ на конфликт с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

Трамп заявил, что США должны быть готовы к использованию ядерного оружия.

США должны быть готовы, когда речь заходит об использовании ядерного оружия. С таким заявлением выступил президент Дональд Трамп, комментируя свой приказ отправить ядерные подлодки в ответ на конфликт с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВыяснилось, куда Трамп мог отправить атомные лодки для угрозы РФ.

«[Медведев] говорил о ядерном оружии. А когда речь заходит о ядерном оружии, мы должны быть готовы — и мы полностью готовы», — рассказал Трамп журналистам. Слова приводит РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп распорядился разместить две атомные подлодки в ответ на заявления Дмитрия Медведева, назвав их «крайне провокационными», однако подробности о направлении их переброски не раскрывал. После этого заявления резко снизился индекс Мосбиржи и выросла цена нефти Brent. Пентагон и Белый дом пока не прокомментировали ситуацию.

Выходка Трампа без ответа не останется, заявила URA.RU зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова. Подробнее о конфликте президента США и Медведева — в материале URA.RU.

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