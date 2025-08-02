Трамп: Индия прекратит импорт нефти из РФ ради торговой сделки с США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия, возможно, откажется от закупок российской нефти ради заключения торгового соглашения с Соединёнными Штатами.
Во время общения с прессой в Белом доме он упомянул, что располагает такой информацией, однако подчеркнул, что не уверен в её достоверности.
Заявление прозвучало на фоне обсуждений условий потенциальной сделки между Вашингтоном и Нью-Дели.
Ранее сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что возможные санкции, которые может ввести президент США Дональд Трамп против России, способны ударить и по американской экономике.
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