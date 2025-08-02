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Трамп: Индия прекратит импорт нефти из РФ ради торговой сделки с США

Заявление прозвучало на фоне обсуждений условий потенциальной сделки между Вашингтоном и Нью-Дели.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия, возможно, откажется от закупок российской нефти ради заключения торгового соглашения с Соединёнными Штатами.

Во время общения с прессой в Белом доме он упомянул, что располагает такой информацией, однако подчеркнул, что не уверен в её достоверности.

Заявление прозвучало на фоне обсуждений условий потенциальной сделки между Вашингтоном и Нью-Дели.

Ранее сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что возможные санкции, которые может ввести президент США Дональд Трамп против России, способны ударить и по американской экономике.

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