«Запугивать бесполезно»: в РФ однозначно ответили на громкие заявления Трампа

Слова американского президента Дональда Трампа о переброске двух атомных подводных лодок (АПЛ) в «соответствующие регионы» — это метод запугивания РФ, а не реальная угроза. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Почему Трамп так среагировал на слова зампреда Совбеза (РФ), никому не понятно. Он еще раз показал всему миру, что ядерная дубинка в его руках. Это метод запугивания, но не угроза каких-то действий», — сказал парламентарий во время беседы с агентством.
По словам Водолацкого, «запугивать Россию бесполезно». Спикер напомнил, что те, кто уже запугивал РФ, после приезжали в Кремль и подписывали «договора о дружбе и добрососедских отношениях».
Как KP.RU писал ранее, Трамп попытался оправдаться и вдруг заявил, что отдал приказ о переброске двух АПЛ якобы для обеспечения безопасности американцев. Политик также признался, что такую острую реакцию у него вызвало недавнее высказывание зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.