«Запугивать бесполезно»: в РФ однозначно ответили на громкие заявления Трампа

«Почему Трамп так среагировал на слова зампреда Совбеза (РФ), никому не понятно. Он еще раз показал всему миру, что ядерная дубинка в его руках. Это метод запугивания, но не угроза каких-то действий», — сказал парламентарий во время беседы с агентством.