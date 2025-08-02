Суд Армении оставил под арестом архиепископа Баграта Галстаняна

Защита настаивала на том, что оснований для ареста нет, однако суд не удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения. Арутюнян также отметил, что в подобных делах армянская судебная система демонстрирует предсказуемость. По его словам, предварительное расследование завершено, и в ближайшее время материалы будут переданы в суд.