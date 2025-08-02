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Суд Армении оставил под арестом архиепископа Баграта Галстаняна

Апелляционный уголовный суд отклонил жалобу по изменению меры пресечения.

Источник: Аргументы и факты

Апелляционная инстанция в Армении приняла решение оставить под стражей архиепископа Баграта Галстаняна — одного из оппонентов премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Об этом сообщил его адвокат Сергей Арутюнян в интервью порталу hraparak.am.

Защита настаивала на том, что оснований для ареста нет, однако суд не удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения. Арутюнян также отметил, что в подобных делах армянская судебная система демонстрирует предсказуемость. По его словам, предварительное расследование завершено, и в ближайшее время материалы будут переданы в суд.

Власти обвиняют архиепископа в попытке захвата власти.

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