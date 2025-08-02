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Протестующие против мобилизации столкнулись с полицией у стадиона в Виннице

В Виннице на западе Украины протестующие против насильственной мобилизации столкнулись с полицией. Издание «Страна» сообщило об этом и опубликовало соответствующие видео.

Источник: Life.ru

Протесты против мобилизации в украинском городе Винница. Видео © «Политика Страны».

Сотрудники военкомата утром 1 августа доставили на стадион «Локомотив» около 100 мужчин для проведения мобилизационных процедур. Уже к вечеру там начали собираться женщины, подростки и родственники мобилизованных. По информации издания, им удалось сломать ворота стадиона. В ответ полиция применила слезоточивый газ и начала жёсткие задержания.

Также в украинских городах продолжаются акции протеста из-за закона против НАБУ и САП. Люди выражают недовольство ограничением полномочий антикоррупционных органов. Протесты проходят в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове и оккупированном Запорожье.