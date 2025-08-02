Женщины в Виннице устроили бунт, пытаясь спасти 100 мужчин от насильной мобилизации

Родственницы схваченных уже несколько часов пытаются прорваться сквозь оцепление сотрудников ТЦК и местных силовиков. Также поступает информация о том, что мужчин, подвергнутых насильной мобилизации, военкомы в экстренном порядка увозят со стадиона, возле которого продолжают собираться женщины.