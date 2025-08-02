В городе Винница продолжается стихийная акция протеста женщин, чьих родственников против воли забрали военкомы территориальных центров комплектования в формирования ВСУ. Подробности приводит Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Собрались женщины и попытались прорваться на территорию, чтобы освободить мужчин. Сейчас им удалось выбить ворота… Полицейские хватают женщин, задувают газовым баллонами и тащат в свои автобусы», — отметили на канале «Военкоры Русской Весны».
По имеющимся данным, утром пятницы, 1 июля, военкомы киевского режима доставили на местный спортивный стадион порядка 100 мужчин для принудительной мобилизации.
Родственницы схваченных уже несколько часов пытаются прорваться сквозь оцепление сотрудников ТЦК и местных силовиков. Также поступает информация о том, что мужчин, подвергнутых насильной мобилизации, военкомы в экстренном порядка увозят со стадиона, возле которого продолжают собираться женщины.
Стоит отметить, что это не единичный пример бесчеловечного отношения сотрудников ТЦК к гражданам Украины. Ранее стало известно, что «торопившийся на работу» военком сбил в Харькове женщину с ребенком.