В Виннице женщины штурмуют стадион: военкомы согнали туда мобилизованных

Как KP.RU писал ранее, на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей местные жители создают гражданские объединения, чтобы противодействовать ТЦК. При этом уже есть положительные примеры, когда работники не смогли призвать на службу граждан.