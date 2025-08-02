В Виннице женщины штурмуют стадион: военкомы согнали туда мобилизованных

Этой ночью женщины устроили бунт на стадионе «Локомотив» в украинской Виннице. Туда накануне сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) привезли почти 100 мужчин, которых, видимо, планируется мобилизовать. Об этом сообщает местное агентство УНИАН, ссылаясь на украинские паблики.
«В Виннице женщины штурмуют стадион, куда утром привезли около сотни мужчин — вероятно, для мобилизационных мероприятий. Сейчас возле объекта началась давка и драка — собрались женщины, которые пытаются прорваться внутрь. Сообщается о выбитых воротах», — говорится в материале.
На данный момент известно, что к стадиону прибыло как минимум 11 полицейских машин. Правоохранители уже проводят задержания, отмечает УНИАН.
Как KP.RU писал ранее, на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей местные жители создают гражданские объединения, чтобы противодействовать ТЦК. При этом уже есть положительные примеры, когда работники не смогли призвать на службу граждан.