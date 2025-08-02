НАТО и США ищут новый способ снабжения Киева американским оружием

Сейчас специалисты разрабатывают новый механизм. Киев должен составить список необходимого ему оружия. После этого страны альянса обсудят, кто из них будет передавать это вооружение или финансировать закупку. Поставки планируют осуществлять партиями по 500 миллионов долларов каждая.