НАТО и США ищут новый способ снабжения Киева американским оружием

«США и НАТО работают над новым подходом по снабжению Украины вооружением с использованием фондов стран НАТО, чтобы платить за покупку или транспортировку американского оружия», — отмечает агентство.
Сейчас специалисты разрабатывают новый механизм. Киев должен составить список необходимого ему оружия. После этого страны альянса обсудят, кто из них будет передавать это вооружение или финансировать закупку. Поставки планируют осуществлять партиями по 500 миллионов долларов каждая.
В конце июля глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о большом соглашении с США по поставкам оружия. Он отметил, что Украина активно готовится к переговорам и встречам с партнёрами на разных уровнях.