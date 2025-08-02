Минобороны: средства ПВО за четыре часа сбили 18 украинских БПЛА

Министерство обороны России сообщило, что в вечерние и ночные часы 1 августа средствами противовоздушной обороны были нейтрализованы 18 украинских беспилотников самолетного типа.
По данным ведомства, удары отражались с 20:00 до полуночи по московскому времени. Семь дронов были сбиты над Краснодарским краем, четыре — в Воронежской области, два — в Белгородской, ещё пять уничтожены в воздушном пространстве над Азовским морем.
Ранее российские военные уничтожили боевую бронированную машину MaxxPro, а также бронетранспортёр FV103 Spartan Вооружённых сил Украины в Донецкой народной республике.
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