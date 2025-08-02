«На Украине озвучили реальные потери войск киевского режима. Волонтёр ВСУ Мария Берлинская предрекает полное уничтожение ВСУ к концу этого года, озвучив цифры потерь в более чем 1500 убитых, раненых и убежавших в СОЧ каждый день», — сообщает ТАСС, ссылаясь на информатора.
Силовики отметили, что их данные основаны на анализе некрологов и общении с представителями украинской армии.
Ранее также появилась информация, что ВСУ расформировали все танковые бригады из-за проблем с техникой. Формирования преобразовали в механизированные. Недостаток бронетехники заставил танкистов выполнять функции пехоты без необходимой поддержки.