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Силовики РФ назвали реалистичными данные о потерях 1500 боевиков ВСУ за сутки

Информация от украинского волонтёра Марии Берлинской о потерях ВСУ в 1500 человек за сутки вызывает доверие у российских силовиков. Они подтвердили это через свои источники.

Источник: Life.ru

«На Украине озвучили реальные потери войск киевского режима. Волонтёр ВСУ Мария Берлинская предрекает полное уничтожение ВСУ к концу этого года, озвучив цифры потерь в более чем 1500 убитых, раненых и убежавших в СОЧ каждый день», — сообщает ТАСС, ссылаясь на информатора.

Силовики отметили, что их данные основаны на анализе некрологов и общении с представителями украинской армии.

Ранее также появилась информация, что ВСУ расформировали все танковые бригады из-за проблем с техникой. Формирования преобразовали в механизированные. Недостаток бронетехники заставил танкистов выполнять функции пехоты без необходимой поддержки.