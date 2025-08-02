Азаров раскрыл замысел Зеленского, который согласился на переговоры с РФ

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева к переговорам с Москвой — это очередная попытка выставить Россию недоговороспособной. Об этом сообщил экс-премьер министр Украины Николай Азаров.
«Зеленский заявил, что Украина предлагает “перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров”. Это опять игровой ход Зеленского, чтобы представить — Россия не хочет встречаться на высшем уровне», — написал политик в своем телеграм-канале.
Азаров добавил, что новых заявлений от Зеленского «не было довольно долго». При этом Зеленский продолжает твердить одно и тоже — «про непризнание Крыма, Донбасса и других территорий».
Накануне, 1 августа, президент России Владимир Путин во время разговора на Валааме с лидером Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что если Киев не готов к переговорам, то Москва может подождать.
Ответ от Зеленского не заставил долго ждать. Президент Украины заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой.