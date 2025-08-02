Азаров раскрыл замысел Зеленского, который согласился на переговоры с РФ

«Зеленский заявил, что Украина предлагает “перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров”. Это опять игровой ход Зеленского, чтобы представить — Россия не хочет встречаться на высшем уровне», — написал политик в своем телеграм-канале.