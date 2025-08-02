СМИ объяснили резонанс вокруг визита Матвиенко в Швейцарию

Неожиданная поездка российской делегации под руководством председателя Совета Федерации (СФ) Валентиной Матвиенко в Швейцарию для участия в шестой Всемирной конференции спикеров парламентов спровоцировала широкий общественный отклик, сообщают «Ведомости». Подчеркивается, что зарубежные и эмигрантские русскоязычные медиа уделили этому визиту больше внимания, чем официальные российские. При этом иностранные СМИ фокусировались преимущественно на самом факте поездки и обстоятельствах, позволивших лицам под ограничительными мерами (все члены делегации) въехать в недружественную России страну, тогда как российские издания чаще освещали выступления спикера СФ и ее переговоры с иностранными коллегами.