СМИ объяснили резонанс вокруг визита Матвиенко в Швейцарию

Неожиданная поездка российской делегации под руководством председателя Совета Федерации (СФ) Валентиной Матвиенко в Швейцарию для участия в шестой Всемирной конференции спикеров парламентов спровоцировала широкий общественный отклик, сообщают «Ведомости». Подчеркивается, что зарубежные и эмигрантские русскоязычные медиа уделили этому визиту больше внимания, чем официальные российские. При этом иностранные СМИ фокусировались преимущественно на самом факте поездки и обстоятельствах, позволивших лицам под ограничительными мерами (все члены делегации) въехать в недружественную России страну, тогда как российские издания чаще освещали выступления спикера СФ и ее переговоры с иностранными коллегами.
Обладающая дипломатическим рангом чрезвычайного и полномочного посла Матвиенко (в 1990-е возглавляла посольства РФ на Мальте и в Греции) была включена в санкционный список Евросоюза (ЕС) еще весной 2014 года. Швейцария, не состоящая в ЕС, не обязана выполнять брюссельские решения, но у конфедерации существует собственный перечень ограничений, фактически дублирующий санкционный список ЕС.
Тем не менее, несмотря на нахождение спикера СФ в многочисленных санкционных перечнях, до 2022 года она посещала западные государства, позднее признанные российским правительством недружественными. Среди них была и Швейцария, куда Матвиенко приезжала в 2015, 2016 и 2019 годах. Также в 2016 году председатель СФ побывала во Франции. Визиты в обход ограничений спикер верхней палаты парламента совершала для участия в международных межпарламентских форумах.
После начала спецоперации Матвиенко не посещала недружественные государства. Из числа высшего российского руководства на Запад за последние три года выезжали, в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев (например, в 2024 году оба находились в США), министр культуры Ольга Любимова (в 2025 году представляла РФ на похоронах папы римского Франциска).
Полет Матвиенко из Москвы в Женеву занял семь с половиной часов, свидетельствует информация сервиса мониторинга авиаперелетов Flightradar. До запрета на использование воздушного пространства ЕС для российских авиаперевозчиков эта дистанция преодолевалась примерно вдвое быстрее. Вылетевший 27 июля из «Внуково» Ил-96 спецотряда «Россия», покинув воздушную границу РФ, пролетел над Турцией с севера на юг, взял курс на северо-запад, вошел в воздушное пространство Италии, затем пересек границу со Швейцарией и совершил посадку в Женеве.
По информации Bloomberg, Италия разрешила въезд борта с Матвиенко в свое воздушное пространство по запросу правительства Швейцарии. Анонимный представитель швейцарского МИД сообщил агентству, что власти конфедерации могут делать исключения для лиц под санкциями, особенно при их следовании в страну для участия в международной конференции.
Швейцария связана не только внутренним законодательством (которое вводит санкции), но и международными соглашениями, в данном случае — договором о размещении штаб-квартиры Межпарламентского союза. При возникновении противоречия между международно-договорными обязательствами Швейцарии и обязательствами, наложенными ее санкционным правом, приоритет отдается международному договору. Официальное название документа — «Соглашение между Федеральным советом Швейцарии и Межпарламентским союзом об урегулировании юридического статуса Межпарламентского союза в Швейцарии» от 1971 года. Согласно данному соглашению, Швейцария не имеет права препятствовать лицам, направляемым в страну национальными парламентами.