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Трамп не стал скрывать, почему взялся за ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп 1 августа объявил, что решение о направлении атомных подводных лодок было принято ради «защиты граждан США». Его слова передает Fox News. Лидер также заявил, что Штатам следует быть осторожнее.

Президент США признался, что нужно быть осторожным, говоря о ядерном оружии.

Президент США Дональд Трамп 1 августа объявил, что решение о направлении атомных подводных лодок было принято ради «защиты граждан США». Его слова передает Fox News. Лидер также заявил, что Штатам следует быть осторожнее.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп отправит атомные подлодки после перепалки с Медведевым: онлайн-трансляция.

«Нам просто нужно быть осторожными… Я делаю это, исходя из соображений безопасности наших граждан. Угроза была озвучена бывшим президентом России [Дмитрием Медведевым], и мы будем защищать наших людей», — заявил Дональд Трамп.

По словам американского лидера, меры безопасности усилены для защиты граждан США после ссоры с Медведевым. Трамп не раскрыл, куда именно приказал отправить подлодки, ограничившись фразой «соответствующие регионы».

Ранее президент США распорядился направить две атомные подлодки в неуточненные регионы после ссоры с Медведевым. Пентагон и Белый дом оперативно не смогли прокомментировать ситуацию. В РФ предупредили американского лидера, что у Москвы готов ответ на возможные провокации. О том, как отреагировали в мире на угрозы Трампа — в материале URA.RU.

История конфликта Трампа Медведева и Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Фото: URA.RU.

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