Трамп не стал скрывать, почему взялся за ядерное оружие

Ранее президент США распорядился направить две атомные подлодки в неуточненные регионы после ссоры с Медведевым. Пентагон и Белый дом оперативно не смогли прокомментировать ситуацию. В РФ предупредили американского лидера, что у Москвы готов ответ на возможные провокации. О том, как отреагировали в мире на угрозы Трампа — в материале URA.RU.