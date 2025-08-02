Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности разговора с Путиным

Американский президент Дональд Трамп допустил, что может провести переговоры с Владимиром Путиным до завершения установленного 10-дневного срока, касающегося урегулирования ситуации на Украине.
Во время общения с прессой на Южной лужайке Белого дома он отметил, что впереди запланированы определённые встречи, и добавил, что дальнейшие действия будут зависеть от их итогов.
Ранее Владимир Путин заявил, что разочарования со стороны кого бы то ни было в переговорах появиться от избыточных ожиданий.
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