Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности разговора с Путиным

По его словам, дальнейшие действия будут зависеть от итогов предстоящих встреч.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп допустил, что может провести переговоры с Владимиром Путиным до завершения установленного 10-дневного срока, касающегося урегулирования ситуации на Украине.

Во время общения с прессой на Южной лужайке Белого дома он отметил, что впереди запланированы определённые встречи, и добавил, что дальнейшие действия будут зависеть от их итогов.

Ранее Владимир Путин заявил, что разочарования со стороны кого бы то ни было в переговорах появиться от избыточных ожиданий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше