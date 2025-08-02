«Волонтер ВСУ Мария Берлинская предрекает полное уничтожение ВСУ к концу этого года… В конечном итоге всем им придется признать, какую цену они заплатили за “Майдан” и “антироссийский курс”…», — отметил сотрудник отечественного силового ведомства в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.