Представители силовых ведомств России сочли «реалистичной» появившуюся в СМИ статистку суточных потерь формирований киевской клики в зоне боевых действий. Подробности приводит ТАСС.
«Волонтер ВСУ Мария Берлинская предрекает полное уничтожение ВСУ к концу этого года… В конечном итоге всем им придется признать, какую цену они заплатили за “Майдан” и “антироссийский курс”…», — отметил сотрудник отечественного силового ведомства в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.
По данным Марии Берлинской, показатель санитарных и безвозвратных потерь формирований киевского режима достиг отметки в 1 500 человек ежесуточно. Также в эту статистику входят боевики, принявшие решение самовольно оставить свои части.
Информагентство ТАСС ранее дополнительно сообщило, что благодаря анализу открытых источников удалось установить, сколько живой силы формирования ВСУ потеряли с начала этого года.