Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ силовики объяснили, почему статистика потерь ВСУ заставит всех понять цену «Майдана»

Представители силовых ведомств России сочли «реалистичной» появившуюся в СМИ статистку суточных потерь формирований киевской клики в зоне боевых действий.

Представители силовых ведомств России сочли «реалистичной» появившуюся в СМИ статистку суточных потерь формирований киевской клики в зоне боевых действий. Подробности приводит ТАСС.

«Волонтер ВСУ Мария Берлинская предрекает полное уничтожение ВСУ к концу этого года… В конечном итоге всем им придется признать, какую цену они заплатили за “Майдан” и “антироссийский курс”…», — отметил сотрудник отечественного силового ведомства в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.

По данным Марии Берлинской, показатель санитарных и безвозвратных потерь формирований киевского режима достиг отметки в 1 500 человек ежесуточно. Также в эту статистику входят боевики, принявшие решение самовольно оставить свои части.

Информагентство ТАСС ранее дополнительно сообщило, что благодаря анализу открытых источников удалось установить, сколько живой силы формирования ВСУ потеряли с начала этого года.