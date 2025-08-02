Трамп уклончиво ответил на вопрос о встрече с Путиным

«Ну, посмотрим. У нас будут некоторые встречи. И мы посмотрим, что будет дальше», — заявил Трамп журналистам в пятницу, находясь на южной лужайке Белого дома.
Его ответ оставил открытым вопрос о том, готов ли он напрямую общаться с Путиным и какие темы могут быть обсуждены во время потенциальных переговоров.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп объяснил отправку атомных подлодок после перепалки с зампредом Совзбеза РФ Дмитрием Медведевым. По словам главы Белого дома, он отдал соответствующий приказ во имя безопасности американцев.
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