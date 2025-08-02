В США начали расследования из-за возможного ущерба от импорта палладия из России

«Комиссия начала предварительную фазу антидемпингового и компенсационного расследования в отношении импорта необработанного палладия из России, чтобы определить, есть ли основания полагать, что американской отрасли наносится материальный ущерб», — говорится в сообщении.
Заявители утверждают, что российский палладий поступает в США по заниженным ценам, подкреплённым господдержкой, что угрожает американским производителям. USITC оценит ущерб отрасли и представит предварительные выводы к 15 сентября 2025 года.
Открытые слушания по делу назначены на 20 августа. Предварительное решение по результатам проверки комиссия должна принять к 15 сентября. Если обвинения подтвердятся, Минторг США может ввести пошлины на российский палладий.
Ранее сообщалось, что США значительно сократили импорт палладия из России: за январь-ноябрь 2024 года поставки составили 861,9 млн долларов, что на 20,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, и является минимальным показателем с 2017 года, когда импорт достигал 924,7 млн долларов. При этом Россия остаётся ключевым поставщиком палладия для США наряду с ЮАР, Южной Кореей, Бельгией и Италией.