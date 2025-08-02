В США начали расследования из-за возможного ущерба от импорта палладия из России

Ранее сообщалось, что США значительно сократили импорт палладия из России: за январь-ноябрь 2024 года поставки составили 861,9 млн долларов, что на 20,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, и является минимальным показателем с 2017 года, когда импорт достигал 924,7 млн долларов. При этом Россия остаётся ключевым поставщиком палладия для США наряду с ЮАР, Южной Кореей, Бельгией и Италией.