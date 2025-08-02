Трамп заявил о полной готовности США к ядерной войне

Полемика между политиками началась в соцсетях после заявления Трампа от 28 июля, где он объявил о сокращении 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной. Медведев ответил на угрозы Трампа, напомнив о российской системе ядерного сдерживания «Мёртвая рука». В результате Трамп заявил, что отправил две атомные подлодки в «соответствующие регионы». Куда именно, не ответили ни в Белом доме, ни в Пентагоне.