Трамп заявил о полной готовности США к ядерной войне

«Медведев заговорил о ядерном оружии, а когда речь заходит о ядерном, мы должны быть готовы. И мы полностью готовы», — отметил американский лидер.
Ранее Дмитрий Медведев предупредил, что резкая риторика Трампа не просто усугубляет конфликт. Она несёт прямую угрозу войны между двумя странами.
Полемика между политиками началась в соцсетях после заявления Трампа от 28 июля, где он объявил о сокращении 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной. Медведев ответил на угрозы Трампа, напомнив о российской системе ядерного сдерживания «Мёртвая рука». В результате Трамп заявил, что отправил две атомные подлодки в «соответствующие регионы». Куда именно, не ответили ни в Белом доме, ни в Пентагоне.