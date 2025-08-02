Российские военные выбили ВСУ из исторической части важного города в Харьковской области

Российские военные выбили украинских солдат с северного побережья реки Волчья в городе Волчанске. Это позволило освободить им от ВСУ историческую часть города в харьковском приграничье, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
«Под натиском наших войск украинские боевики были выдавлены на южный берег реки Волчья. И сейчас есть еще несколько серых зон, где наши военнослужащие занимаются зачисткой. На северной части реки уже почти нет украинских боевиков», — пояснил эксперт.
Он добавил, что украинские военные все еще пытаются заходить на юго-западную территорию Волчанска, но ВС РФ регулярно наносят по ним удары.
Более того, район волчанского автовокзала, где у ВСУ проходили ключевые пути снабжения, взят под «плотный огневой контроль» ВС РФ.
Марочко также заявил, что российские военные развивают успех в районе сел Тихое и Волчанские Хутора.
Ранее Марочко сообщал, что армия РФ зашла на окраины еще одного города в Харьковской области.