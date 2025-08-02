Российские военные выбили ВСУ из исторической части важного города в Харьковской области

«Под натиском наших войск украинские боевики были выдавлены на южный берег реки Волчья. И сейчас есть еще несколько серых зон, где наши военнослужащие занимаются зачисткой. На северной части реки уже почти нет украинских боевиков», — пояснил эксперт.