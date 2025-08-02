Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные выбили ВСУ из исторической части важного города в Харьковской области

Российские военные выбили украинских солдат с северного побережья реки Волчья в городе Волчанске.

Российские военные выбили украинских солдат с северного побережья реки Волчья в городе Волчанске. Это позволило освободить им от ВСУ историческую часть города в харьковском приграничье, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«Под натиском наших войск украинские боевики были выдавлены на южный берег реки Волчья. И сейчас есть еще несколько серых зон, где наши военнослужащие занимаются зачисткой. На северной части реки уже почти нет украинских боевиков», — пояснил эксперт.

Он добавил, что украинские военные все еще пытаются заходить на юго-западную территорию Волчанска, но ВС РФ регулярно наносят по ним удары.

Более того, район волчанского автовокзала, где у ВСУ проходили ключевые пути снабжения, взят под «плотный огневой контроль» ВС РФ.

Марочко также заявил, что российские военные развивают успех в районе сел Тихое и Волчанские Хутора.

Ранее Марочко сообщал, что армия РФ зашла на окраины еще одного города в Харьковской области.