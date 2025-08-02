«Следует это сделать»: Маск захотел «расшатать лодку» в Евросоюзе

Американский предприниматель-изобретатель Илон Маск выступил с обращением ко всем странам-членам Европейского союза. Соответствующую публикацию он сделал на аккаунте в своей соцсети Х.
«Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать, на мой взгляд», — отметил Илон Маск.
Поясняя свою мысль, предприниматель указал на то, что Евросоюз разрушает демократические основы в государствах, которые являются членами данного наднациональной структуры.
Тем не менее, помимо политических дискуссий, изобретатель также не забывает и о своих основных проектах. Ранее стало известно, что принадлежащая Илону Маску корпорация SpaceX помогла российскому космонавту Олегу Платонову осуществить полет до Международной космической станции.