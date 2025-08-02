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«Это временно»: на Западе раскрыли, чего ждать от требований США к России

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Не стоит ждать значимых результатов от угроз президента США Дональда Трампа России и ее союзникам, в итоге пострадают только сами Штаты, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube.

Источник: © РИА Новости

«Санкции США в отношении России не навредят никаким образом и не повлияют на исход конфликта. Санкции и пошлины в отношении Китая и Индии тоже ничего не добьются. И хотя есть информация, что некоторые компании в Индии перестали покупать российскую нефть, это все временно», — сказал он.

Аналитик также признал, что сейчас на Россию невозможно надавить. По его словам, желание Трампа повлиять на исход конфликта приводит к непредсказуемым последствиям для самих США.

«Все что сейчас делает Трамп — пытается понять, насколько можно испортить отношения со всеми, даже с союзными странами. Такой иррациональности не было даже при Джо Байдене», — заключил Джонсон.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции либо «что-то другое». При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.

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