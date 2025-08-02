«Это временно»: на Западе раскрыли, чего ждать от требований США к России

«Санкции США в отношении России не навредят никаким образом и не повлияют на исход конфликта. Санкции и пошлины в отношении Китая и Индии тоже ничего не добьются. И хотя есть информация, что некоторые компании в Индии перестали покупать российскую нефть, это все временно», — сказал он.