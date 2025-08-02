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Дмитриев назвал ситуацию с пропавшей перепиской главы ЕК с Pfizer позором

Еврокомиссия ранее подтвердила информацию о существовании переписки фон дер Ляйен с главой Pfizer.

Источник: Аргументы и факты

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по вопросам международного инвестиционно-экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети X* публикацию New York Times, в которой речь шла об исчезнувшей переписке между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой компании Pfizer Альбертом Бурла.

Дмитриев охарактеризовал ситуацию как постыдную.

Ранее издание, ссылаясь на официальный ответ Еврокомиссии, сообщило, что смс-переписка по теме закупок вакцин от COVID-19 в период пандемии не была сохранена, в результате чего информация оказалась недоступной для СМИ. По версии газеты, сообщения могли быть удалены после мая 2021 года, когда журналисты впервые потребовали их раскрытия.

* соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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