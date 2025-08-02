Дмитриев назвал ситуацию с пропавшей перепиской главы ЕК с Pfizer позором

Ранее издание, ссылаясь на официальный ответ Еврокомиссии, сообщило, что смс-переписка по теме закупок вакцин от COVID-19 в период пандемии не была сохранена, в результате чего информация оказалась недоступной для СМИ. По версии газеты, сообщения могли быть удалены после мая 2021 года, когда журналисты впервые потребовали их раскрытия.