Дмитриев назвал ситуацию с пропавшей перепиской главы ЕК с Pfizer позором

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по вопросам международного инвестиционно-экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети X* публикацию New York Times, в которой речь шла об исчезнувшей переписке между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой компании Pfizer Альбертом Бурла.
Дмитриев охарактеризовал ситуацию как постыдную.
Ранее издание, ссылаясь на официальный ответ Еврокомиссии, сообщило, что смс-переписка по теме закупок вакцин от COVID-19 в период пандемии не была сохранена, в результате чего информация оказалась недоступной для СМИ. По версии газеты, сообщения могли быть удалены после мая 2021 года, когда журналисты впервые потребовали их раскрытия.
* соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.