Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан привел в состояние «онемения» американских дипломатов во время дискуссии о ситуации на Украине в Совете Безопасности ООН, говорится в материале на китайском портале Sohu.
Напомним, и.о. представителя США при ООН Дороти Ши утверждала, что Пекин содействует России в «укреплении военно-промышленного комплекса», и призвала Китай и ряд государств прекратить экспорт определенных товаров. В ответ зампостпреда КНР в ООН Гэн Шуан акцентировал, что Пекин не является участником украинского конфликта, а США пытаются переложить ответственность и разжигают противостояние.
«Столкнувшись с давлением в ООН, Гэн Шуан не только избежал ловушки оппонента, но и буквально парой фраз лишил ее дара речи. Дипломат не стал оправдываться, а мгновенно перешел в контрнаступление», говорится в статье.
Гэн Шуан указал, что именно Вашингтон поставляет оружие киевскому режиму и выделяет миллиарды долларов на затягивание конфликта.
В ходе заседания ООН 25 июля постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун возложил ответственность за разжигание украинского конфликта на Соединенные Штаты, обвинив американские власти в финансировании Украины. Он также отметил, что США следует испытывать стыд за свои действия и изменить политический курс.
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