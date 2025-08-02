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Поперечный: в США не стоит переезжать из-за чрезвычайно дорогой жизни

По его словам, проживание в Лос-Анджелесе обходится в среднем в пять тысяч долларов ежемесячно.

Источник: Аргументы и факты

Российский комик Данила Поперечный* в одном из выпусков на своём YouTube-канале выразил мнение о чрезмерно высоких расходах на жизнь в Лос-Анджелесе.

По его словам, проживание в этом городе обходится в среднем в пять тысяч долларов ежемесячно, причём речь идёт не о роскоши, а о базовых потребностях — аренде жилья, страховании и покупке продуктов.

Он также предостерёг тех, кто рассматривает возможность переезда, подчеркнув, что уровень цен делает жизнь там крайне обременительной.

Ранее телекритик Горбунов объяснил спад интереса к шоу об уехавших из РФ звездах.

*Признан в России иностранным агентом.