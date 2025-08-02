В США попавшие под депортацию мигранты решились на крайнюю меру

По данным телеканала, одному из задержанных в результате голодовки уже понадобилась помощь врачей. Речь идет о кубинце Педро Хернандесе, который прибыл в США почти 20 лет назад, однако в июле 2025 года иммиграционная полиция задержала мужчину и поместила в этот центр.