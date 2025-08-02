В США попавшие под депортацию мигранты решились на крайнюю меру

В американском штате Флорида мигранты, которые содержатся в центре предварительного содержания депортируемых из США нелегалов, устроили голодовку. На такой шаг иностранцы пошли в знак протеста против условий своего содержания.
«Голодовка в центре содержания мигрантов “Аллигаторовый Алькатрас” длится уже десятый день, задержанные протестуют против условий, которые они называют бесчеловечными и опасными», — сообщает американская телекомпания NBC.
По данным телеканала, одному из задержанных в результате голодовки уже понадобилась помощь врачей. Речь идет о кубинце Педро Хернандесе, который прибыл в США почти 20 лет назад, однако в июле 2025 года иммиграционная полиция задержала мужчину и поместила в этот центр.
В то же время мужчина заявил, что «не будет принимать пищу, пока сотрудники центра не проявят к задержанным уважение», приводит слова нелегала телеканал NBC.
Ранее сообщалось, что президент латиноамериканской страны запустила лотерею для помощи проживающим в США мигрантам.