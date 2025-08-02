«Мы просто должны быть осторожными»: Трамп рассказал, почему перебросил атомные подводные лодки

Американский президент Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о переброске двух атомных подводных лодок (АПЛ) якобы для обеспечения безопасности американских граждан. К тому же, по его словам, из уст заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева «была озвучена угроза, и мы не думали, что это уместно, так что я должен быть очень осторожным».