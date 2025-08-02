«Мы просто должны быть осторожными»: Трамп рассказал, почему перебросил атомные подводные лодки

Американский президент Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о переброске двух атомных подводных лодок (АПЛ) якобы для обеспечения безопасности американских граждан. К тому же, по его словам, из уст заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева «была озвучена угроза, и мы не думали, что это уместно, так что я должен быть очень осторожным».
«Мы просто должны быть осторожными. Так что я это делаю на основании (обеспечения) безопасности нашего народа. Бывший президент России выступил с угрозой, и мы будем защищать свой народ», — заявил 47-й глава Штатов во время общения с журналистами в Белом доме.
Трамп также посоветовал иностранным корреспондентам «прочитать, что он (Медведев) сказал».
«Он говорил про ядерные (вопросы). Когда вы говорите о ядерных (вопросах), мы должны быть подготовленными. И мы полностью подготовлены», — подытожил президент.
Напомним, что о переброске двух американских АПЛ в надлежащие районы Трамп заявил в минувшую пятницу в своей социальной сети Truth Social. Произошло это якобы из-за высказываний Медведева. Президент США считает, что зампред Совбеза РФ выступил с якобы провокационными заявлениями на ядерную тематику. В Пентагоне также не стали рассказывать куда именно были передислоцированы две атомные подводные лодки.
Как KP.RU писал ранее, 28 июля в социальной сети Х Дмитрий Медведев написал, что Трамп, угрожая России, а также публично заявляя о сокращении сроков урегулирования кризисной ситуации на Украине, не должен забывать о том, что любой ультиматум в адрес РФ становится шагом к конфликту.
Еще спустя несколько дней зампред Совбеза России призвал лидера США не забывать про опасность «мертвых». Таким образом Медведев прокомментировал слова Трампа про экономику РФ и критику в свой адрес. Подчеркнем, что ранее «Мертвой рукой» на Западе в годы холодной войны называли советскую систему «Периметр».
«Про мертвую экономику Индии и России и заход на опасную территорию — ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про ходячих мертвецов, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе мертвая рука», — напомнил российский политик.