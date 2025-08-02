«Мы полностью готовы»: Трамп заговорил о ядерной войне после ссоры с Медведевым

В свою очередь, обозреватель «МК» в своем авторском материале уже попытался разобраться, в чем кроется истинна причина конфликта между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым, а также понять, как с ним связана советская система ответного ядерного удара «Мертвая рука».