«Мы полностью готовы»: Трамп заговорил о ядерной войне после ссоры с Медведевым

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал готовность Вооруженных сил страны к потенциальному конфликту атомных держав. Об этом сообщают РИА Новости.
«…Когда речь заходит о ядерном оружии, мы должны быть готовы — и мы полностью готовы», — заявил Дональд Трамп.
Как пояснили на РИА Новости, таким образом американский лидер ответил на слова заместителя Совета безопасности Дмитрия Медведева о неминуемом возмездии в случае эскалации со стороны США.
Опосредованный спор между двумя высокопоставленными политиками начался в соцсетях еще 28 июля. Спустя 4 дня после первых взаимных критических публикаций хозяин Белого дома заявил, что передислоцировал два ракетных подводных крейсера стратегического назначения в «соответствующие районы».
В свою очередь, обозреватель «МК» в своем авторском материале уже попытался разобраться, в чем кроется истинна причина конфликта между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым, а также понять, как с ним связана советская система ответного ядерного удара «Мертвая рука».