Трамп уклончиво ответил на вопрос о переговорах с Путиным

28 июля Трамп выразил глубокое разочарование в российском президенте Владимире Путине и урезал ранее установленный срок прекращения огня на Украине. Вслед за этим развернулась публичная перепалка с участием республиканца, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и сенатора, автора закона о «сокрушительных антироссийских санкциях» Линдси Грэма* (внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов). Медведев предложил Трампу «вспомнить любимые фильмы про “ходячих мертвецов”, а также то, о возможностях применения Россией системы “Мёртвая рука”. Трамп заявил о планах “переместить подлодки”, аргументировав это желанием “защитить народ”. “Бывший глава России высказал угрозу, и мы намерены защитить наших граждан”, — отметил он.