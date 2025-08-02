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Трамп уклончиво ответил на вопрос о переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп допустил возможность диалога с российским коллегой Владимиром Путиным до истечения 10-дневного срока по урегулированию на Украине.

Президент США Дональд Трамп допустил возможность диалога с российским коллегой Владимиром Путиным до истечения 10-дневного срока по урегулированию на Украине.

«Что ж, посмотрим. У нас запланированы некоторые встречи. И мы увидим, как будут развиваться события», — заявил Трамп журналистам в пятницу на Южной лужайке Белого дома.

28 июля Трамп выразил глубокое разочарование в российском президенте Владимире Путине и урезал ранее установленный срок прекращения огня на Украине. Вслед за этим развернулась публичная перепалка с участием республиканца, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и сенатора, автора закона о «сокрушительных антироссийских санкциях» Линдси Грэма* (внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов). Медведев предложил Трампу «вспомнить любимые фильмы про “ходячих мертвецов”, а также то, о возможностях применения Россией системы “Мёртвая рука”. Трамп заявил о планах “переместить подлодки”, аргументировав это желанием “защитить народ”. “Бывший глава России высказал угрозу, и мы намерены защитить наших граждан”, — отметил он.

«Мёртвая рука» (Dead Hand) — распространённое на Западе название российской системы «Периметр». Это комплекс автоматического запуска ответного ядерного удара в случае ликвидации высшего руководства, командных пунктов и штабов стратегических сил.

Читайте материал: Выяснилось, куда Трамп направит атомные субмарины в ответ на слова Медведева: главное, чтоб не всплыли.

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