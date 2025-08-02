Индия хочет заключить торговую сделку с США: Трамп заявил об отказе Нью-Дели от российской нефти

«Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет. Это хороший шаг. Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал он иностранным корреспондентам перед тем, как отбыть в собственный гольф-клуб, что располагается в Бедминстере, штат Нью-Джерси, на эти выходные.