Индия хочет заключить торговую сделку с США: Трамп заявил об отказе Нью-Дели от российской нефти

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Индия прекратит закупать нефть у России. И сделает это Нью-Дели только для того, чтобы заключить торговую сделку с Вашингтоном. Об этом американский лидер заявил в пятницу, 1 августа, во время общения с журналистами в Белом доме.
«Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет. Это хороший шаг. Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал он иностранным корреспондентам перед тем, как отбыть в собственный гольф-клуб, что располагается в Бедминстере, штат Нью-Джерси, на эти выходные.
Как сообщает агентство ТАСС, данное заявление пока никак не прокомментировали представители посольства Индии в США. Отметим, что на данный момент Нью-Дели является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости ее импорта. Индийские НПЗ закупают сырье более чем в 30 государствах, в том числе и в РФ.
По словам министра нефти и газа Индии Хардипа Сингха Пури, сотрудничество Москвы и Нью-Дели, в особенности в энергетической сфере, остается на высоком уровне и развивается даже на фоне международной нестабильности. Его слова цитирует агентство ТАСС. Глава профильного ведомства также рассказал, что доля России в общем объеме импорта Индии стабильно превышает 30%.
Как KP.RU писал ранее, представители МИД Индии подчеркнули стабильность и надежность партнерства с РФ. Как сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Рандхир Джайсвал, внешняя политика страны не определяется мнением или влиянием третьих сторон.
До этого Трамп несколько раз агрессивно высказывался в адрес России и Индии. По данным украинского издания «Страна», такое поведение американского президента связано с провальной политикой США, а именно неспособностью Вашингтона как-то повлиять на крепкие отношения Москвы и Нью-Дели.
В материале указывается и тот факт, что Штаты пыталась принудить Индию отказаться от российских энергоресурсов. Однако у них ничего не получилось предпринять в этом русле.