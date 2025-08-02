Трамп сообщил, что две атомные подлодки США находятся «ближе к России»

Медведев написал 28 июля в X, что Трамп, угрожая России и заявляя о сокращении сроков украинского урегулирования, не должен забывать, что любой ультиматум становится шагом к войне. 31 июля он призвал Трампа не забывать про опасность «мертвых». Таким образом он прокомментировал в своем Telegram-канале слова американского лидера про экономику России и критику в свой адрес. «Про “мертвую экономику” Индии и России и “заход на опасную территорию” — ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про “ходячих мертвецов”, а также то, как может быть опасна не существующая в природе “мертвая рука”», — написал Медведев.