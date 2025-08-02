Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил, что две атомные подлодки США находятся «ближе к России»

Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты всегда хотят «быть наготове».

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что две американские атомные подводные лодки находятся ближе к России, однако не стал указывать их местоположение.

Трамп 1 августа написал в Truth Social, что приказал передислоцировать две атомные подлодки США «в надлежащие регионы» якобы из-за заявлений заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Трамп утверждал, что Медведев выступил с «чрезвычайно провокационными заявлениями». «Да, они [подлодки] находятся ближе к России, — сказал он в интервью телеканалу Newsmax. — Мы всегда хотим быть наготове, поэтому я направил в регион две атомные подводные лодки».

Трамп добавил, что своими действиями он хочет «удостовериться, что его [Медведева] слова являются просто словами, а не чем-то большим».

Медведев написал 28 июля в X, что Трамп, угрожая России и заявляя о сокращении сроков украинского урегулирования, не должен забывать, что любой ультиматум становится шагом к войне. 31 июля он призвал Трампа не забывать про опасность «мертвых». Таким образом он прокомментировал в своем Telegram-канале слова американского лидера про экономику России и критику в свой адрес. «Про “мертвую экономику” Индии и России и “заход на опасную территорию” — ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про “ходячих мертвецов”, а также то, как может быть опасна не существующая в природе “мертвая рука”», — написал Медведев.

«Мертвой рукой» на Западе в годы холодной войны называли советскую систему «Периметр», обеспечивающую гарантированный ответный массированный ядерный удар в случае агрессии в отношении СССР. Ранее Трамп в Truth Social негативно высказался об экономиках России и Индии, назвав их «мертвыми», а также критически отозвался в адрес Медведева.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше