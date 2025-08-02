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Дмитриев назвал позором пропавшую переписку фон дер Ляйен и гендиректора Pfizer

Словом позор прокомментировал статью New York Times об исчезновении переписки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и гендиректора компании Pfizer Альберта Бурла глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев.

Источник: Life.ru

Газета сообщала, что Еврокомиссия не сохранила СМС-переписку фон дер Ляйен и Бурла, касающуюся закупок вакцин от коронавируса для стран ЕС в пик пандемии. Таким образом, информация осталась недоступной для СМИ. Журналисты NYT предполагают, что решение удалить сообщения принял кто-то уже после мая 2021 года, когда представители СМИ впервые запросили публикацию переписки.

«Урсула Pfizer фон дер Ляйен и ее сообщения, которые так удачно исчезли. Позор», — написал Дмитриев в соцсети X.

Ранее суд ЕС в Люксембурге заявил, что Европейская комиссия нарушила правила при закупках вакцин в 2020 и 2021 годах. Суд отметил, что комиссия скрыла информацию о ценах на препараты и не смогла подтвердить отсутствие конфликта интересов в процессе закупок.

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