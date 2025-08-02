Дмитриев назвал позором пропавшую переписку фон дер Ляйен и гендиректора Pfizer

Газета сообщала, что Еврокомиссия не сохранила СМС-переписку фон дер Ляйен и Бурла, касающуюся закупок вакцин от коронавируса для стран ЕС в пик пандемии. Таким образом, информация осталась недоступной для СМИ. Журналисты NYT предполагают, что решение удалить сообщения принял кто-то уже после мая 2021 года, когда представители СМИ впервые запросили публикацию переписки.