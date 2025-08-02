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Маск призвал страны Евросоюза к выходу из сообщества

По мнению бизнесмена, ЕС разрушает демократию на территории Европы.

Источник: Аргументы и факты

Илон Маск выступил с резкой критикой в адрес Европейского союза, заявив, что Ирландия и другие государства должны покинуть объединение.

«Ирландия должна покинуть ЕС. Как и все страны, по моему мнению. Он разрушает демократию в Европе», — написал он в соцсети X*.

Такое заявление Маск сделал в ответ на новость о решении, обязывающем Ирландию принимать беженцев, ищущих убежище на территории ЕС, несмотря на протесты и апелляции со стороны ирландских властей. Миллиардер выразил несогласие с тем, что наднациональные структуры могут навязывать странам такие обязательства.

Ранее Маск поддержал мнение о том, что волна нелегальной миграции может подорвать фундаментальные ценности Соединённых Штатов.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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