Маск призвал страны Евросоюза к выходу из сообщества

Такое заявление Маск сделал в ответ на новость о решении, обязывающем Ирландию принимать беженцев, ищущих убежище на территории ЕС, несмотря на протесты и апелляции со стороны ирландских властей. Миллиардер выразил несогласие с тем, что наднациональные структуры могут навязывать странам такие обязательства.