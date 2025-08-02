Маск призвал страны Евросоюза к выходу из сообщества

Илон Маск выступил с резкой критикой в адрес Европейского союза, заявив, что Ирландия и другие государства должны покинуть объединение.
«Ирландия должна покинуть ЕС. Как и все страны, по моему мнению. Он разрушает демократию в Европе», — написал он в соцсети X*.
Такое заявление Маск сделал в ответ на новость о решении, обязывающем Ирландию принимать беженцев, ищущих убежище на территории ЕС, несмотря на протесты и апелляции со стороны ирландских властей. Миллиардер выразил несогласие с тем, что наднациональные структуры могут навязывать странам такие обязательства.
Ранее Маск поддержал мнение о том, что волна нелегальной миграции может подорвать фундаментальные ценности Соединённых Штатов.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.