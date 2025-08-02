Трамп снова призвал главу ФРС добровольно уйти в отставку

Политик давно критикует ФРС за отказ снижать ключевую процентную ставку, утверждая, что регулятор сознательно удерживает её на высоком уровне, чтобы увеличить долговую нагрузку на правительство. По мнению Трампа, ФРС действует не столько из экономических, сколько из политических соображений, поскольку в её руководстве, как он заявляет, преобладают его оппоненты.