Трамп снова призвал главу ФРС добровольно уйти в отставку

Президент США Дональд Трамп вновь публично призвал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла подать в отставку. По его мнению, действия Пауэлла в сфере денежно-кредитной политики являются запоздалыми и вредят экономике страны.
В своей публикации на платформе Truth Social Трамп сравнил Пауэлла с Адрианой Куглер — членом совета управляющих ФРС, назначенной Джо Байденом, — которая недавно объявила о своём уходе.
«Она знала, что он ошибся в вопросе процентных ставок. Он тоже должен уйти в отставку», — написал Трамп.
Политик давно критикует ФРС за отказ снижать ключевую процентную ставку, утверждая, что регулятор сознательно удерживает её на высоком уровне, чтобы увеличить долговую нагрузку на правительство. По мнению Трампа, ФРС действует не столько из экономических, сколько из политических соображений, поскольку в её руководстве, как он заявляет, преобладают его оппоненты.
Ранее сообщалось, что группа сотрудников Минобороны США намерена опубликовать открытое письмо с призывом к отставке главы ведомства Пита Хегсета.