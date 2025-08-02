Марочко: российские войска выбили ВСУ из исторической части Волчанска

Марочко также отметил, что район автовокзала, служивший важным логистическим узлом для ВСУ, находится под плотным огневым контролем российских военных. По его словам, наступательные действия развиваются в сторону поселка Тихое и Волчанских Хуторов. При этом украинские войска перебрасываются на противоположный берег, где река Волчья представляет собой естественную преграду, усложняющую их маневры и облегчая оборону на данном участке.