Российские подразделения вытеснили украинские войска с северного берега реки Волчья в городе Волчанск Харьковской области, вернув контроль над его исторической частью, расположенной на правом берегу.
По информации военного эксперта Андрея Марочко, украинская сторона предпринимает попытки прорваться с юго-запада, однако российские силы наносят по этим направлениям удары.
Марочко также отметил, что район автовокзала, служивший важным логистическим узлом для ВСУ, находится под плотным огневым контролем российских военных. По его словам, наступательные действия развиваются в сторону поселка Тихое и Волчанских Хуторов. При этом украинские войска перебрасываются на противоположный берег, где река Волчья представляет собой естественную преграду, усложняющую их маневры и облегчая оборону на данном участке.
Ранее сообщалось, как в Запорожской области российские бойцы пресекли попытку контратаки штурмовиков ВСУ под Степногорском.