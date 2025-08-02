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Трамп заявил о способности России обходить санкции

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти России хорошо умеют обходить санкции, но Вашингтон все равно готов их ввести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Newsmax.

Источник: РИА "Новости"

Глава Белого дома ответил на вопрос, какими будут его действия, если не удастся достичь соглашения по украинскому конфликту в отведенные им десять дней. «Мы введем санкции. Он [президент России Владимир Путин] очень хорошо [справляется] с санкциями, он умеет их обходить», — сказал он.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп использует разрушительные тарифы и санкции как рычаг давления на Москву, чтобы добиться прекращения огня в Украине к 8 августа. Он полагает, что это лишит РФ ключевых торговых партнеров и возможности финансировать военные действия.

До этого Трамп анонсировал введение новых санкций против России по истечении 10-дневного срока ультиматума по Украине.

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