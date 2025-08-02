Трамп заявил о способности России обходить санкции

Глава Белого дома ответил на вопрос, какими будут его действия, если не удастся достичь соглашения по украинскому конфликту в отведенные им десять дней. «Мы введем санкции. Он [президент России Владимир Путин] очень хорошо [справляется] с санкциями, он умеет их обходить», — сказал он.