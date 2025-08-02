Трамп заявил о способности России обходить санкции

Глава Белого дома ответил на вопрос, какими будут его действия, если не удастся достичь соглашения по украинскому конфликту в отведенные им десять дней. «Мы введем санкции. Он [президент России Владимир Путин] очень хорошо [справляется] с санкциями, он умеет их обходить», — сказал он.
Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп использует разрушительные тарифы и санкции как рычаг давления на Москву, чтобы добиться прекращения огня в Украине к 8 августа. Он полагает, что это лишит РФ ключевых торговых партнеров и возможности финансировать военные действия.
До этого Трамп анонсировал введение новых санкций против России по истечении 10-дневного срока ультиматума по Украине.