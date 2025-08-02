Стало известно о заключении Пентагоном контракта с одним из крупных производителей вооружений

Пентагон заключил контракт с корпорацией RTX, которая является одним из крупнейших в мире производителей вооружений. Контракт будет действовать в течение 20 лет, сообщили в оборонном ведомстве США.
Там уточнили, что между сторонами заключено соглашение на сумму до 50 млрд долларов США.
«Корпорация RTX из штата Вирджиния получила рамочный контракт с максимальной суммой до 50 миллиардов долларов на поставку систем RTX и конечной продукции, запасных частей, предоставление услуг и другие виды поддержки», — говорится в официальном заявлении Пентагона.
Работы по контракту будут вестись как на территории США, так и за пределами страны. Все обязательства корпорация RTX должна будет выполнить до 31 июля 2045 года. Заказчиками по контракту выступают армия США, агентство оборонной логистики и Минобороны США.
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